Ritrovato a piazza San Pietro Eugenio Capoccia. Era scomparso da Casacastalda il 30 aprile

E’ stato ritrovato oggi a Roma Eugenio Maria Capoccia, il 37enne di Casacastalda che dallo scorso 30 aprile non aveva dato più notizie di sé, con la mamma che per due volte si era rivolta anche alla trasmissione “Chi l’ha visto?” per aiutare nelle ricerche.

E, a quanto risulta da notizie apparse su alcuni media romani, è stato proprio grazie al riconoscimento di alcuni passanti che è stato possibile ritrovare Eugenio, che in quel momento si trovava nei pressi di piazza San Pietro.

Avvertita una pattuglia della polizia che si trovava nelle vicinanze, il ragazzo è stato condotto presso un commissariato della zona in attesa dell’arrivo dei suoi familiari.