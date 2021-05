Gualdo Tadino, da domani ZTL in centro storico. Ecco gli orari

Pubblicità

Da domani 1 giugno 2021, e fino al 13 settembre, a Gualdo Tadino scatteranno per le automobili i limiti di circolazione nel centro storico. I divieti varieranno a seconda del periodo e della zona. Di seguito, tutti gli orari.

Dal dissuasore di Corso Piave a Piazza Martiri

Dal 1 giugno al 31 luglio – dal lunedì al giovedì dalle ore 19 alle ore 2. Dal venerdì alla domenica dalle ore 18 alle ore 2

Dal 1 al 31 agosto – dal lunedì al sabato dalle ore 18 alle ore 2. I sabati anche dalle ore 12 alle ore 15. Domenica: tutto il giorno

Dal 1 al 13 settembre – dal lunedì al giovedì dalle ore 19 alle ore 2. Dal venerdì alla domenica dalle ore 18 alle ore 2.

Via Franco Storelli

Dal 1 giugno al 31 luglio – dal lunedì al giovedì dalle ore 20 alle ore 2. Dal venerdì alla domenica dalle ore 19 alle ore 2

Dal 1 al 31 agosto – dal lunedì alla domenica dalle ore 19 alle ore 2.

Dal 1 al 13 settembre – dal lunedì al giovedì dalle ore 20 alle ore 2. Dal venerdì alla domenica dalle ore 19 alle ore 2.

Via Nucci e Via del Filosofo

Dal 1 giugno al 13 settembre – dal lunedì alla domenica dalle ore 19 alle ore 2.

Se necessario, l’interdizione alla circolazione dei veicoli, nelle vie interessate dalla ZTL, verrà effettuata anche al di fuori degli orari sopra indicati per esigenze di pubblica utilità. Nelle vie e piazze nelle ore in cui vige la ZTL viene istituito il divieto di circolazione e di sosta con rimozione. Rimane consentita la sola sosta ai residenti autorizzati in via Storelli.

Nelle seguenti Piazze/Vie la sosta a tempo limitato è esclusa dalle ore12,00 alle 15,00: Piazza Garibaldi, Piazza XX Settembre, Piazza Marconi, Via Roberto Calai.

Durante il periodo della ZTL è consentito il transito dei mezzi pubblici, di soccorso e di Polizia. I residenti nelle vie interessate alla ZTL potranno accedervi solo per casi di effettiva necessità.