Festa del 2 Giugno, il programma delle celebrazioni a Gualdo Tadino

Le celebrazioni del 75esimo anniversario della fondazione della Repubblica anche quest’anno si svolgeranno in forma ridotta e nel rispetto di tutte le misure di sicurezza a causa del perdurare dell’emergenza sanitaria legata al Covid-19,

Il programma a Gualdo Tadino prevede alle 10,30 la deposizione di una corona floreale da parte dell’amministrazione comunale presso il Monumento ai Caduti in Piazza Martiri della Libertà, con la presenza della Banda Musicale città di Gualdo Tadino.

Successivamente sarà lanciato sul canale Facebook del Comune di Gualdo Tadino il video “Insieme” realizzato da Salvatore Cossentino e Iacopo Pezzopane di Photales, con il testo di Stefano Giombini.

Alla cerimonia non parteciperà il sindaco Massimiliano Presciutti in quanto sarà presente presso la Prefettura di Perugia per le celebrazioni del 2 Giugno insieme ai colleghi della provincia.