Nell’ambito del Palio di Primavera 2021, In diretta dalla Rocca Flea di Gualdo Tadino la Cerimonia di Premiazione dei disegni relativi alla manifestazione.

Il vincitore per la categoria Scuola Primaria vedrà la propria opera inserita come immagine di copertina della stessa pagina Facebook, mentre l’immagine di profilo sarà appannaggio del disegno vincitore per la Scuola Secondaria di Primo Grado.

La cerimonia di premiazione prevede anche l’assegnazione di due riconoscimenti speciali.

