Ali Umbria, webinar sull’App Immuni con il professor Crisanti

Pubblicità

Un Webinar aperto a tutta la cittadinanza per discutere dell’ App Immuni e non solo si terrà venerdì 4 giugno alle ore 14.30 sulla piattaforma Zoom (https://us02web.zoom.us/j/81231965370).

“Immuni un’App di cittadinanza” è l’incontro promosso da Ali Umbria che cercherà di approfondire alcune tematiche di stretta attualità legate all’emergenza sanitaria causata dal Covid-19 e le possibili soluzioni da attuare per cercare di rilanciare il Paese.

Un incontro virtuale di grande qualità, coordinato dal sindaco di Parrano, Valentino Filippetti, che vedrà la presenza del presidente di Ali Umbria nonché sindaco di Gualdo Tadino, Massimiliano Presciutti e la partecipazione del professor Andrea Crisanti, Ordinario di Microbiologia all’Università di Padova A e del giornalista Rai e saggista Michele Mezza.

A concludere il webinar sarà il presidente di Ali Nazionale e sindaco di Pesaro, Matteo Ricci.

“L’appuntamento “Immuni un’app di cittadinanza” – sottolinea il presidente di Ali Umbria Massimiliano Presciutti – rappresenta una grande opportunità per discutere e confrontarsi, insieme a grandi esperti di rilievo internazionale, su argomenti attuali legati alla pandemia, sugli strumenti da utilizzare per cercare di tornare il prima possibile alla normalità e sulle possibili soluzioni da adottare per cercare di rilanciare il Paese. Siamo lieti di avere come nostri ospiti due personaggi qualificati ed influenti nei loro ambiti come il professor Crisanti e il professor Mezza oltre al Presidente di Ali Nazionale Matteo Ricci, con i quali ci sarà la possibilità di approfondire tanti importanti argomenti. Vista la rilevanza del webinar, che ricordo è aperto a tutti, auspico quindi la presenza di più persone possibili”.

Il webinar “Immuni un’app di cittadinanza” sarà trasmesso in diretta Facebook sulla pagina di Ali Nazionale.