Aperte le iscrizioni al centro estivo Ciccibù

Dal 5 luglio al 20 agosto penderà il via il Centro Estivo “Ciccibù”, organizzato dalla Cooperativa Sociale ASAD e rivolto a tutti i bambini e le bambine dai 3 ai 7 anni. Quest’anno sarà svolto presso la Scuola dell’infanzia Centro in Via Bersaglieri, dalle 8.30 fino alle 13.30.