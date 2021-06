Covid, meno di 60 ricoverati. A Gualdo Tadino piccola impennata di nuovi casi

Pubblicità

Scendono ancora i ricoverati Covid negli ospedali dell’Umbria. Ad oggi sono 58 i pazienti nei nosocomi regionali, tre in meno di giovedì, 6 dei quali (1 in meno rispetto al giorno precedente) si trovano in terapia intensiva.

Nelle ultime 24 ore si è però purtroppo registrato un altro decesso, di una persona di Terni. Sempre basso il numero di nuovi positivi, 29, emersi a seguito di 1.640 tamponi molecolari e 3.310 test antigenici, con 55 guariti. Gli attualmente positivi sono 27 in meno rispetto al giorno prima: 1.355 gli umbri ancora alle prese con il coronavirus.

A Gualdo Tadino negli ultimi dieci giorni si è registrata una piccola impennata dei casi: 15 nuovi positivi a seguito, ha spiegato il sindaco Massimiliano Presciutti, di tre cluster familiari. 12 i guariti, con gli attualmente positivi presenti nel territorio comunale che sono risaliti a 15 (erano scesi fino a 10).

“Questi dati dimostrano come dobbiamo ancora prestare tanta attenzione nei nostri comportamenti quotidiani, anche se è bene sottolineare che sono numeri assolutamente gestibili – ha sottolineato Presciutti – L’obiettivo nel mese di giugno è accelerare nella campagna di vaccinazione, proseguire nel tracciamento ed arrivare possibilmente all’azzeramento dei casi: possiamo e dobbiamo farcela.”

Il primo cittadino ha comunicato anche la conclusione della campagna “Scuola Sicura” a seguito della quale sono stati effettuati oltre 3.000 tamponi molecolari tra gli studenti delle scuole gualdesi. “Grazie allo straordinario impegno dei nostri farmacisti, ai tanti volontari che ci hanno aiutato in una campagna straordinaria, presa ad esempio su scala nazionale, oltre che a tutto il mondo della scuola. Grazie davvero a tutti, anche alle famiglie che hanno aderito in maniera convinta aiutandoci a stare tutti più sicuri e tranquilli.”, ha detto Presciutti.