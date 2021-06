Da lunedì l’Umbria in zona bianca. Vaccini, da domani preadesioni 12-15 anni

Pubblicità

E’ ufficiale: da lunedì 7 giugno l’Umbria passerà in zona bianca, concludendo così il periodo di coprifuoco che tra tre giorni non sarà più in vigore. Lo ha detto il presidente dell’Istituto Superiore di Sanità, Silvio Brusaferro, nel corso della conferenza stampa sui dati del monitoraggio settimanale della Cabina di Regia. In giornata è attesa la firma sul provvedimento da parte del ministro Speranza.

In Umbria l’andamento dei nuovi casi è in costante diminuzione, l’indice Rt sempre al di sotto del valore di 1, mentre si consolida verso il basso anche la quota di positivi sui nuovi tamponi a conferma dell’adeguata azione di tracciamento dei casi in tutto il territorio regionale. Ciò emerge dal report elaborato dal Nucleo epidemiologico regionale sull’andamento in Umbria della situazione epidemiologica aggiornato al 3 giugno.

L’Umbria, sempre alla data del 3 giugno, sul fronte delle vaccinazioni si attesta al quarto posto tra le Regioni nel rapporto tra dosi somministrate e popolazione con 62.680 somministrazioni ogni 100.000 abitanti. Ad oggi i vaccinati con prima dose sono 381.319, con ciclo completo 179.630, complessivamente sono state somministrate 547.253 dosi si 589.345 dosi consegnate.

Da domani 5 giugno, a seguito dell’estensione da parte dell’Agenzia Italiana del Farmaco, dell’indicazione terapeutica del vaccino Pfizer fino ai soggetti di età pari o superiore ai 12 anni, saranno aperte le preadesioni per la vaccinazione dei ragazzi di età compresa tra i 12 e i 15 anni. Si potrà dare l’adesione ad essere vaccinati tramite portale il portale istituzionale.

La vaccinazione degli adolescenti rappresenta un’ulteriore tappa nella limitazione della diffusione del Covid che in questa fascia della popolazione circola in modo asintomatico o paucisintomatico, rendendo così ancora più difficile l’adozione di misure di contenimento dell’infezione.