Progetto RETE!, due laboratori teatrali gratuiti per ragazzi dagli 8 ai 14 anni

Due laboratori gratuiti per ragazzi e ragazze dagli 8 ai 14 anni. L’iniziativa è dell’Associazione Educare alla Vita Buona di Gualdo Tadino nell’ambito del “Progetto RETE!”, sostenuto dall’Impresa Sociale “Con i Bambini”.

I laboratori si terranno dal 21 giugno al 28 luglio prossimi presso l’Hotel Verde Soggiorno di Gualdo Tadino, in via dei Salesiani, e saranno condotti da Marco Panfili, attore, regista e formatore teatrale.

“Il Gioco dell’Attore” è il titolo del laboratorio rivolto a bambini e bambine dagli 8 ai 10 anni e si terrà il lunedì e il mercoledì dalle 15 alle 16.

E’ strutturato in modo tale gli allievi saranno avviati alla conoscenza consapevole dei propri strumenti espressivi. Attraverso i giochi teatrali saranno liberi di esprimere pienamente la loro creatività che è alla base di questo percorso: dai giochi con il corpo e la voce, alla creazione di storie, alla costruzione dei personaggi.

“Creare lo spettacolo” è invece il laboratorio specifico per ragazzi e ragazze dagli 11 ai 14 anni e si svolgerà il lunedì e mercoledì dalle 16,30 alle 18.

Si affronteranno tutti gli aspetti del teatro, da quelli tecnici, come la scelta delle luci, la scelta dell’audio, la scenografia, i costumi ed infine la regia. Verrà scelto un testo ed affrontato sotto tutti gli aspetti, fino alla messa in scena. Il tutto attraverso il gioco. Sarà un viaggio alla ricerca delle possibilità espressive.

I laboratori saranno avviati al raggiungimento di un numero minimo di 10 partecipanti con un massimo di 15 ognuno. Grazie al Progetto RETE! i laboratori saranno fruibili gratuitamente.

Per informazioni ed iscrizioni:

progettorete@educareallavitabuona.it

cellulare: 334-2121118