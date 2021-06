Grande successo a Gualdo Tadino per la giornata inaugurale del mercato “Campagna Amica” di Coldiretti

Pubblicità

E’ stata un grande successo la giornata inaugurale a Gualdo Tadino del mercato “Campagna Amica” di Coldiretti, che sarà presente tutti i martedì dalle 7,30 alle 14 in piazza Federico II di Svevia (piazzale del mercato).

Una decina le aziende agricole presenti con i loro stand che hanno proposto ortofrutta, formaggi, olio extravergine di oliva e vino, ma anche salumi, carne, legumi, pasta, farine, pane, prodotti da forno, confetture, conserve, miele, piante e fiori.

Al taglio del nastro erano presenti il sindaco di Gualdo Tadino Massimiliano Presciutti, l’Assessore regionale all’agricoltura Roberto Morroni, i sindaci di Sigillo, Giampiero Fugnanesi, e di Costacciaro, Andrea Capponi, il presidente e il direttore di Coldiretti Umbria Albano Agabiti e Mario Rossi, i presidenti Coldiretti Perugia, Giampaolo Farchioni e di Coldiretti Terni, Paolo Lanzi e il presidente della sezione Coldiretti Gualdo Tadino-Fossato di Vico Gabriele Capoccia.

“Dopo tanti anni che provavamo a portare questo spazio qui, vedere portare a compimento questo progetto è emozionante – ha detto il sindaco di Gualdo Tadino Massimiliano Presciutti – E’ stato un lavoro enorme fatto insieme a Coldiretti. Ci sono già diverse altre aziende pronte a venire.”

“Siamo a venti anni dalla Legge di Orientamento e non c’era momento migliore per celebrare questa ricorrenza – ha sottolineato l’assessore regionale all’agricoltura Roberto Morroni – Oggi fare impresa agricola deve significare non limitarsi solo alla produzione, ma estendersi alla trasformazione fino alla commercializzazione. Campagna Amica permette così di portare sulle nostre tavole la qualità dei prodotti umbri, con i consumatori sempre più attenti a ciò che acquistano. L’Umbria ha potenzialità straordinari e merito di Campagna Amica è portare ai consumatori le nostre eccellenze.”

Il direttore di Coldiretti Umbria Mario Rossi ha voluto ringraziare il Comune di Gualdo Tadino per la grande disponibilità. “Sono emozionato per essere riusciti a portare a compimento quell’obiettivo che ci eravamo dati durante il lockdown. Questo è il quattordicesimo mercato che apriamo.”

“Una grande giornata di festa che guarda verso il futuro delle nostre imprese agricole e anche dell’uscita speriamo quanto prima dalla pandemia. I mercati di Campagna Amica sviluppano 3,5 miliardi di euro in Italia, con un grande vantaggio per gli agricoltori e per i consumatori”, ha concluso il presidente di Coldiretti Umbria Albano Agabiti.