Frecciarossa, da oggi prenotabile il nuovo servizio con fermata ad Orte

E’ prenotabile da oggi il nuovo servizio Frecciarossa ad Orte per le partenze che inizieranno dal prossimo 13 giugno. Lo ricorda l’assessore regionale ai trasporti ed alle infrastrutture Enrico Melasecche. Entrambi i treni fermano anche a Roma Tiburtina, Firenze SMN, Bologna AV, Reggio Emilia AV, Milano Rogoredo, Rho Fiera di Milano, Torino Porta Susa, Torino Porta Nuova.

“Regione e Trenitalia – ha affermato l’assessore – hanno lavorato per garantire la massima fruibilità dei servizi Alta Velocità per tutti i bacini umbri e nelle prossime settimane valuteremo se possiamo rendere ancora più fruibile il servizio. Sarà senza dubbio una giornata storica quella di domenica 13 giugno per molti umbri che potranno giungere a Milano salendo ad Orte sul Freccia Rossa. Si aggiunge alla fermata di Terontola richiesta dai comuni del Trasimeno. Da questa domenica molti di coloro che hanno interessi su Firenze, Bologna, Milano, Torino potranno raggiungere quelle città in tempi più brevi. L’Umbria, grazie a questa seconda conquista si avvicina idealmente ad altre regioni, premessa importante per favorire la ripresa. Un grazie alla Presidente Tesei – ha aggiunto Melasecche – che ha creduto in questa ambizione fino ad oggi ritenuta impossibile”.

Con questo nuovo servizio, riflessi positivi anche per l’Alto Chiascio. Le stazioni di Fossato di Vico e Gualdo Tadino, infatti, servite dal Regionale Veloce 4151 che anticiperà il transito di circa 10 minuti, beneficeranno di un collegamento con Milano in cinque ore circa, invece delle attuali 5h e 40 circa. In particolare, il Regionale Veloce partirà da Fossato di Vico-Gubbio alle 04:47 e da Gualdo Tadino alle 04:54. Arrivo a Orte alle 06:31 con coincidenza con il Frecciarossa alle 06:43 e arrivo a Milano alle 09:50.

Per il rientro serale due opzioni con Frecciarossa: partenza da Milano alle 17,35 e cambio ad Ancona con il regionale che arriva a Fossato di Vico-Gubbio alle 22:47 e a Gualdo Tadino alle 22:54, oppure partenza da Milano alle 19 e cambio alle 22 a Terontola con regionale veloce e arrivo a Foligno alle 23:22

Un’altra soluzione con Frecciarossa per questo territorio è la partenza da Foligno per Milano C.le via Perugia (partenza 4.43 arrivo 9.00) in 4 h 17’.