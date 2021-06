Comune-Ente Giochi, in arrivo un nuovo modello organizzativo

Pubblicità

Un nuovo documento per regolamentare il rapporto tra amministrazione comunale e Ente Giochi de le Porte sta per essere varato non appena si concluderanno i lavori di un’apposita commissione.

Questa novità è stata annunciata nel corso della conferenza stampa di ieri mattina dal sindaco di Gualdo Tadino, Massimiliano Presciutti, e dalla presidente dell’Ente Giochi, Cinzia Frappini, alla presenza dei priori delle quattro Porte, che l’hanno definita, pur con le debite differenze, una sorta di “carta costituzionale” che definirà con chiarezza il rapporto tra Comune e mondo dei Giochi.

“Abbiamo inteso fare uno sforzo affinché vengano varate delle regole quadro, che per quanto riguarda il Comune dovranno essere approvate dal Consiglio comunale, alle quali le parti dovranno attenersi, con una chiara divisione dei compiti”, ha evidenziato il sindaco Presciutti.

Verranno così anche ufficializzati gli stemmi e la suddivisione del territorio per Porte, con la festa che verrà di fatto istituzionalizzata.

“Metteremo in campo un nuovo modello organizzativo dei Giochi, con il Comune che assumerà un ruolo centrale nell’organizzazione e nella promozione della manifestazione”, ha sottolineato Cinzia Frappini.