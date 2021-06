Gualdo Tadino, sospensione dell’acqua in alcune frazioni

Pubblicità

A causa lavori di manutenzione straordinaria al serbatoio di Piagge, dalle ore 22 di mercoledì 16 giugno alle 6 di giovedì 17 giugno 2021 verrà sospesa l’erogazione idrica nelle seguenti frazioni e località del comune di Gualdo Tadino:

– Piagge

– Nasciano

– Borgonovo

– Case Iaccarelli

– Via Strada di Fabbrica fino incrocio Via Lussemburgo

Le informazioni sono disponibili anche nel nostro portale www.umbraacque.com

Al momento del ripristino del servizio, l’acqua potrebbe essere caratterizzata da piccoli fenomeni di torbidità o di opalescenza. In tal caso sarà sufficiente farla scorrere per breve tempo per eliminare l’inconveniente.