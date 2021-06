Valfabbrica, tenta di prendere a pugni un carabiniere. Arrestato

Pubblicità

Era stato invitato in caserma per metterlo a conoscenza di una querela, l’ennesima, sporta nei suoi confronti e ha iniziato a dare in escandescenze aggredendo il sottufficiale di turno. È accaduto nei giorni scorsi all’interno della caserma dei Carabinieri di Valfabbrica.

In un primo momento l’uomo, un 50enne residente a Valfabbrica, sembrava calmo e tranquillo, ma quando si è trattato di firmare il verbale è andato su tutte le furie tentando addirittura di colpire con un pugno il sottufficiale, che solo grazie alla prontezza di riflessi è riuscito a schivare il colpo.

Provvidenziale è stato anche l’intervento di un altro militare accorso immediatamente ad aiutare il proprio collega. Quest’ultimo è riuscito a tranquillizzare il soggetto, già pronto a colpire di nuovo il sottufficiale. L’uomo, a quel punto, è stato tratto in arresto per le ipotesi di reato di resistenza a pubblico ufficiale. Lo stesso è stato quindi accompagnato presso il tribunale di Perugia per la convalida dell’arresto. Il Giudice nel convalidare l’atto ha disposto gli arresti domiciliari.