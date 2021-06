Anche a Gualdo Tadino è possibile vaccinarsi in farmacia

Pubblicità

Tra le 116 farmacie umbre che si sono rese disponibili per la vaccinazione anti Covid ce ne sono due anche a Gualdo Tadino: la farmacia Capeci e la farmacia Monte Penna.

La farmacia Capeci ha destinato alla vaccinazione un vasta porzione al piano terra dello stabile che ospita la farmacia stessa, completo di front office, uno spazio per l’attesa prima della vaccinazione, un locale per l’anamnesi, un locale per la somministrazione, un ampio spazio per i 15 minuti canonici post vaccinazione e i servizi igienici.

Come funzionerà il punto vaccinale in farmacia? Ce lo spiega la dottoressa Cristina Monacelli, direttrice della farmacia Capeci: “Noi farmacisti che abbiamo aderito al progetto abbiamo frequentato un corso di formazione dell’Istituto Superiore di sanità e siamo pronti ad entrare in azione. Per il momento, presso la farmacia Capeci, sarò soltanto io a somministrare il vaccino, con un supporto di un amministrativo messo a disposizione sempre dalla nostra struttura per la parte burocratica. Se in futuro ci sarà la necessità di incrementare il servizio noi saremo in grado di fronteggiare la richiesta con gli altri farmacisti che si sono formati”.

Semplice la procedura per accedere al servizio: “Presso di noi si potranno vaccinare le persone dai 60 ai 79 anni che non abbiano patologie e non siano soggetti classificati come fragili. In tal caso si dovranno vaccinare presso i centri della Asl. Il vaccino messo a nostra disposizione sarà il Jhonson&Jhonson. ”.

Il metodo di accesso? “I cittadini che vorranno vaccinarsi si potranno prenotare presso la nostra struttura; dopo di che, in base alla disponibilità dei vaccini che ci verranno forniti, verranno richiamati per la somministrazione”.

Al di là dell’emergenza contingente, la struttura allestita dalla farmacia Capeci, per la sua ampiezza e completezza, verrà messa a disposizione del territorio se la Asl (o chi per essa) volesse servirsene in futuro per un eventuale terzo richiamo che nel mondo scientifico viene ritenuto molto probabile