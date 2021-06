Casacastalda, domenica 20 giugno escursione guidata per i più piccoli

Pubblicità

Per domenica 20 giugno a Casacastalda l’Asd Castaldo organizza un’escursione per i più piccoli, a partire dai 7 anni, alla scoperta di flora e fauna sia all’interno del paese che in aperta campagna. Lo scopo è sensibilizzare coloro che parteciperanno sull’importanza vitale della tutela dell’ambiente, di tutte le creature che popolano il nostro ecosistema, dall’ape fino al lupo, e fornire informazioni utili anche a sfatare alcuni luoghi comuni.

L’evento, curato da Nicola Chiocci, prevede la partenza alle 8,30 dal piazzale del Santuario della Madonna dell’Olmo con prima tappa una fattoria dove la proprietaria Valentina farà vedere tutti i suoi animali spiegando le loro abitudini.

Dopodiché è prevista la salita al Monte della Dea per visitare la stalla automatizzata del Caseificio Trinei. Al termine ai bambini verranno consegnate alcune schede nelle quali vengono sfatati alcuni falsi miti che riguardano gli animali del territorio (come il gufo che porta sfortuna) e un piccolo vademecum per riconoscere le impronte degli animali che popolano l’ambiente appenninico e preappenninico. Il rientro è previsto alle ore 13.

L’evento è totalmente gratuito con prenotazione obbligatoria. Da portare con sè: acqua, uno snack, cappellino, uno zainetto, scarpe da ginnastica e una maglia di ricambio. Per info: Nicola Chiocci 339-1454277