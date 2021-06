Pubblicità

Nel pomeriggio di ieri i Carabinieri della Stazione di Nocera Umbra hanno notificato al titolare di un bar del luogo il decreto di sospensione della licenza per 15 giorni emesso dalla Questura di Perugia. Il provvedimento scaturisce da una costante attività di controllo dei militari, che nel corso degli ultimi mesi più volte hanno accertato all’interno dell’esercizio la presenza di persone “controindicate”.

In altre circostanze, liti tra avventori in evidente stato di alterazione dovuta all’abuso di alcol hanno richiesto l’intervento dei Carabinieri. L’analisi di questa situazione di allarme per l’ordine e sicurezza pubblica protratta nel tempo ha portato i Carabinieri di Nocera Umbra a segnalare l’attività all’Autorità di Pubblica Sicurezza del capoluogo umbro.