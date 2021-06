Fossato di Vico, al via la 4ª edizione di “Parole tra le Rughe”

Pubblicità

Si terrà domenica 27 giugno 2021 alle ore 20:30 presso Piazza San Sebastiano, a Fossato di Vico, l’appuntamento di quest’anno con “Parole tra le Rughe”. La kermesse letteraria, giunta alla sua 4ª edizione, ha ideato dallo scorso anno anche un premio letterario. Nel 2020 il tema era stato “Parole in Quarantena”, legandosi al momento vissuto nei primi mesi del coronavirus, mente quest’anno il titolo, in omaggio ai 700 anni dalla morte di Dante, richiama la Commedia del Sommo Poeta: “A riveder le stelle”.

Oltre alla premiazione del concorso però, come obiettivo fin dal principio della manifestazione, centrale sarà anche la presentazione di uno o più libri di autori locali. In questo 2021 sarà “Jane Eyre ed io” di Monica Pica a venir raccontato, grazie anche alla conduzione di Stefano Galiotto, in un’atmosfera serale da non perdere. L’ingresso è libero ma i posti a sedere sono limitati al numero di sessanta.