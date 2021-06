Cento giorni al Palio, la macchina dei Giochi si è rimessa in moto

Pubblicità

“Emozione e soddisfazione”. Queste le parole usate dall’Ente Giochi de le Porte per la riuscita della manifestazione dei Cento Giorni svoltasi nella serata di sabato scorso a Gualdo Tadino.

Dopo l’edizione 2020, che aveva visto l’evento celebrato con la sola apposizione delle tabelle con il conto alla rovescia sul terrazzo comunale, in diretta social, il 2021 è stato all’insegna della ripartenza.

Sempre in diretta social alle ore 19 (anzichè alle 24) di sabato scorso si è svolta la cerimonia di apposizione del “conto alla rovescia” verso la disputa del Palio di San Michele Arcangelo nel terrazzo della casa municipale alla presenza del sindaco, della presidente dell’Ente Giochi e dei Priori delle quattro Porte.

Soddisfazione anche per la riapertura delle taverne in occasione della tradizionale cena. “Le Porte hanno dato un segnale di competenza e coraggio nella gestione dei pasti e nel rispetto delle disposizioni, pur garantendo un clima di festa e allegria – sottolinea in una nota l’Ente Giochi – Un primo passo, quindi, che dimostra il grande impegno, la competenza e la tenacia del mondo dei Giochi de le Porte pronto a sfide sempre più importanti.”