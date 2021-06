Gualdo Tadino, investe un motociclista e poi scappa

Pubblicità

È successo lo scorso venerdì, 18 giugno, intorno alla mezzanotte. Uno scooter guidato da un uomo di 38 anni, che viaggiava in via Flaminia in direzione Roma, è stato preso in pieno da un’automobile che svoltava a sinistra verso via Corrado Anastasi. Nonostante l’incidente l’automobilista non si è fermato, ma ha continuato la sua marcia senza prestare soccorso.

Aiutate dalle immagini delle telecamere di sicurezza della zona, le indagini sono portate avanti dai Carabinieri che stanno cercando di risalire all’identità del conducente che, per ora, ha fatto perdere le proprie tracce. Il ragazzo alla guida dello scooter è stato aiutato da un automobilista di passaggio che ha chiamato i soccorsi. Al centauro l’impatto ha causato la frattura scomposta del naso, oltre a varie escoriazioni e tagli.