Tre persone ritrovate sul Monte Cucco, incendio a Torre Calzolari: vigili del fuoco in azione

Pubblicità

Nel pomeriggio di oggi tre persone si sono perse mentre stavano effettuando un’escursione lungo il sentiero di Valle San Pietro, in località Val di Ranco sul monte Cucco. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Gaifana che intorno alle 20 ha ritrovato i tre escursionisti in buone condizioni. Per loro solo tanto spavento.

Una squadra sempre del distaccamento di Gaifana, unitamente a una di Gubbio, è stata chiamata nel pomeriggio per l’incendio di alcune rotoballe in un terreno situato a Torre dei Calzolari. L’intervento dei pompieri ha permesso di domare le fiamme che comunque hanno distrutto una sessantina di rotoballe e danneggiato una macchina per la raccolta del fieno.