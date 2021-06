Fossato di Vico: inaugurata la nuova Casa di Quartiere Fontenuovo

Pubblicità

Giovedì 17 Giugno 2021 si è tenuta l’inaugurazione della nuova Casa di Quartiere Fontenuovo a Fossato di Vico, località Purello. Questo innovativo progetto è stato realizzato in contiguità con la Residenza Servita Ridolfi Bizzarri – Galassi per favorire la sinergia e amplificare i servizi, con l’integrazione di quelli già presenti, e sarà coordinata dalla Sig.ra Floriana Bellucci, già responsabile della Residenza Servita.

Questa moderna struttura è stata progettata per andare incontro alle esigenze della popolazione del territorio, offrendo un servizio di accoglienza diurna per anziani autosufficienti, e fornendo un ambiente accogliente e confortevole, open-space, su misura per gli anziani del territorio, ai quali è destinata, dove siano assicurate l’integrazione con la comunità locale e la valorizzazione di ogni persona, promuovendo il benessere individuale.

Alla cerimonia di inaugurazione sono intervenuti il Cardinale Gualtiero Bassetti, l’Assessore Regionale alla Sanità Luca Coletto, il vicesindaco di Fossato di Vico Lorenzo Polidori, il Presidente della Fondazione Fontenuovo Orfeo Ambrosi e il direttore Stefano Aquinardi. Erano presenti le rappresentanze dell’Associazione Pro Casa Ridolfi Bizzarri, della Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia e della Misericordia, i medici di base del territorio e i parroci.

La Casa di Quartiere garantirà servizi mirati al soddisfacimento dei bisogni degli anziani del territorio nel rispetto delle esigenze, dello stato e delle attitudini degli ospiti, con lo scopo di mantenere l’autonomia, stimolare le capacità mentali e relazionali, favorire l’espressione emotiva e la socializzazione, in modo da garantire un miglioramento della qualità di vita. Tra queste, verranno inserite attività psicosociali quali stimolazione cognitiva, arteterapia, psicomotricità, ginnastica dolce e musicoterapia.

Non mancheranno poi le attività di animazione e quelle ricreative e di intrattenimento. Questa nuova risorsa rappresenta una preziosa innovazione per il territorio fossatano e per quelli limitrofi, che arricchisce e completa l’opera della Residenza Servita Ridolfi Bizzarri Galassi, nata nel 1997.