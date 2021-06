Teatro, musica e arte nell’ “Estate Gualdo Tadino 2021”

Pubblicità

La seconda Estate Gualdese in tempo di pandemia prenderà il via il 1 luglio per concludersi il 27 agosto, lasciando poi spazio agli eventi collaterali dei Giochi de le Porte che accompagneranno i gualdesi fino al Palio di San Michele Arcangelo che si disputerà il 26 settembre.

La scelta dell’amministrazione è stata di concentrare gli appuntamenti nel fine settimana. L’assessore alla cultura Barbara Bucari ha presentato in conferenza stampa, insieme al sindaco Massimiliano Presciutti, il cartellone di “Estate Gualdo Tadino 2021” evidenziando di aver “voluto puntare sulla qualità per promuovere la cultura e la città”.

Tra i diversi eventi, spiccano la rassegna “Gualdo torna a teatro” alla Rocca Flea che vedrà salire sul palco, allestito all’interno del parco del castello federiciano, Lella Costa, Corrado Tedeschi e, a fine agosto, Monica Guerritore, il cui spettacolo, in occasione degli eventi per il 700esimo anniversario della morte di Dante Alighieri, il 27 agosto chiuderà il calendario.

L’apertura è prevista il 1 luglio con il primo spettacolo della Rassegna Teatrale per Bambini alla Rocca Flea, a cura dell’Associazione Educare alla Vita Buona nell’ambito del Progetto RETE! con ingresso gratuito, che anticiperà il “Bimbo Day” il 3 e 4 luglio nel centro storico e ai giardini pubblici.

Prevista anche una rassegna bandistica, torna la “Sagra del Cinema” a San Guido con un omaggio a Nino Manfredi, e poi i due appuntamenti già presentati nell’ambito del festival Suoni Controvento con il compositore Ludovico Einaudi (31 luglio, Eremo di Serrasanta) e l’arpista Kathy Fusco, (l’8 agosto, sempre a Serrasanta).

Previsti anche concerti nel centro storico, presentazioni di libri (tra cui “Libera ma libera veramente”, il volume di Marco Gubbini sulla storia di Radio Tadino che verrà proposto con una serata spettacolo alla Rocca Flea sabato 10 luglio alle 21,30), eventi artistici a cura della Pro Tadino.

Il sindaco Presciutti ha confermato che anche per il 2021 non si svolgeranno sagre nel territorio gualdese e ha sottolineato che “nonostante le conosciute difficoltà legate alla situazione sanitaria, siamo riusciti a portare a Gualdo Tadino delle eccellenze, tra l’altro il tutto con un investimento economico per il Comune inferiore ai diecimila euro. La speranza è di riuscire a portare a casa tutto il calendario.”