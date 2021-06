Il 28 giugno esce “I’ll Stay With You”, primo singolo della cantante gualdese Billie McMusik

Pubblicità

Un altro successo artistico arriva direttamente dalla Scuola di Musica di Gualdo Tadino guidata dal maestro Francesco De Megni: da lunedì 28 giugno, infatti, uscirà in tutti gli stores digitali il primo singolo, accompagnato da un video, della cantante gualdese Billie McMusik. L’uscita del singolo dal titolo “I’ll Stay With You” precede l’intero album prodotto dalla Scuola Comunale di Musica di Gualdo Tadino, Etralab Records, CM Productions con distribuzione Believe Int.

Billie McMusik è il nome d’arte della cantautrice nata e vissuta a Gualdo Tadino. Il suo genere si avvicina al rock e al punk rock, scrive i suoi testi in inglese, ha frequentato il conservatorio e ha come punti di riferimento musicali Avril Lavigne, Blink 182 e Green Day, ma è essenzialmente originale nelle sue composizioni.

All’accademia artistica Etralab segue le lezioni dell’insegnante C.M. Rohoman, grazie alla quale inizia a studiare generi musicali più diversi, fino a quando decide di intraprendere il percorso discografico con un’opera prodotta da Etralab Records e C.M. Production.

Il singolo in uscita a fine giugno è autobiografico e parla di un amore impossibile e adolescenziale, nato durante delle lezioni di pianoforte. Il singolo, il video e l’intero album di Billie McMusik rientra in un progetto di quattro produzioni discografiche a distribuzione internazionale, realizzate da Scuola Comunale di Musica di Gualdo Tadino, Etralab Records, CM Productions, con distribuzione Believe Int.