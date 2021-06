Ecco BANG il singolo del dj gualdese Matia Ercoli. Da oggi nelle piattaforme musicali

Pubblicità

Gualdo Tadino, si sa, è anche terra di musicisti e Dj ed è disponibile da oggi, su tutte le piattaforme musicali digitali, BANG, il nuovo singolo del dj gualdese Matia Ercoli.

Da sempre amante della musica, Matia si avvicina al mondo dei Dj e delle disco dopo una lunga gavetta. Nato a Gualdo Tadino, classe ’88, inizia il suo percorso nel 2003, suonando nei più importanti club dell’Umbria e delle Marche, affiancando nomi di spessore del panorama nostrano ed internazionale. Amante del genere House e Commerciale, Matia ama spaziare attraverso tutti i generi, figlio di una cultura musicale che non conosce limiti. Con il tempo inizia ad appassionarsi anche alla produzione musicale, decidendo cosi di produrre questo suo primo singolo.

L’idea di BANG nasce dalla collaborazione di Matia Ercoli con il suo amico Raise, rapper anche lui gualdese. Inizialmente la volontà di entrambi era quella di ricreare delle sonorità trap, che però non si sposavano con il contenuto e il concetto della canzone. Dopo mesi di lockdown, Matia decide di stravolgere tutto e di lanciare un messaggio di leggerezza e divertimento.

L’idea è quella di far staccare la spina ai pensieri dell’ascoltatore e ridare vigore a un settore che è stato colpito più di tutti dalle conseguenze della pandemia: quello dei club. Troviamo così nel testo continui riferimenti alle classiche e spensierate serate in disco, alle file saltate e alla voglia di far baldoria e scendere in pista.

Sul beat house di Matia, Raise dipinge serate e situazioni che sono sepolte nei nostri ricordi ma che presto torneremo a vivere, con la speranza di riassaggiare quella tanta agognata normalità. Matia Ercoli è anche protagonista, insieme al suo collega, Mattia Minelli di un programma radiofonico in onda su Radio Tadino.