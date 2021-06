Valtopina, festa di fine anno dei bimbi della scuola dell’infanzia

Pubblicità

Dopo un altro anno difficile, la voglia di normalità è molto forte e i bambini dell’infanzia “Gianni Rodari” di Valtopina hanno voluto festeggiare la fine della scuola e salutare gli amici e le insegnanti con una simpatica rappresentazione, che ha riassunto tutto il percorso fatto.

Così il 12 giugno, negli spazi adiacenti la scuola, ha preso il via un viaggio verso la conoscenza delle fiabe e dei suoi elementi fantastici, dove i piccoli hanno appreso i valori universali, come la differenza tra il bene e il male, l’amicizia, l’amore e il rispetto per gli altri, ma anche sentimenti come la paura che possiamo sconfiggere e trasformare insieme.

Prendendo spunto dai cappuccetti colorati di Bruno Munari, sono stati fatti giochi, eseguite canzoni e coreografie. Alla fine della rappresentazione, le docenti hanno salutato i bambini più grandi, pronti per la scuola primaria, con la consegna del diploma e del cappellino.

La festa si è conclusa con il lancio di coriandoli colorati e con l’augurio di un percorso futuro ricco, sereno e pieno di soddisfazioni. Tante foto, applausi dei familiari emozionati e, naturalmente, qualche lacrima hanno impreziosito l’incontro.