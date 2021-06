Applausi e diplomi per i bimbi dell’infanzia dell’Omnicomprensivo di Nocera

Pubblicità

Domenica 27 giugno presso il Giardino delle Acque di Nocera Umbra si è svolta la festa finale dei bambini grandi dell’Infanzia dell’Istituto Omnicomprensivo nocerino, che sono stati accolti, insieme ai loro familiari, dalle loro insegnanti, dal sindaco di Nocera Giovanni Bontempi e dal dirigente scolastico Leano Garofoletti.

Sono state proprio le autorità presenti a consegnare ad ogni alunno il diploma di passaggio simbolico dalla scuola dei piccoli alla scuola primaria, a conclusione di un percorso educativo molto importante.

“Questa giornata ci voleva: prima di tutto per i bambini, perché avevano necessità di salutare la propria scuola dopo che per tre anni è stata la loro seconda casa – ha detto il sindaco Bontempi – Era necessaria anche per le insegnanti, perché una scuola fatta a distanza, seppur per pochi mesi, sicuramente compromette la socializzazione, le manifestazioni di affetto e tenerezza, esperienze che si vivono naturalmente solo in presenza. Ringrazio quindi le docenti che hanno collaborato per organizzare questa giornata per far vivere ai nostri bambini e alle loro famiglie questo momento di festa carico di simboli importanti”.

“Quello passato non è stato un periodo facile, ma la voglia di questi studenti di stare insieme è fortissima – ha sottolineato il dirigente Garofoletti – Li attende un nuovo anno scolastico ricco di emozioni e di piccole e grandi conquiste. Al centro ci saranno sempre loro con differenti modi di approcciarsi al mondo dei saperi. Ad accoglierli figure competenti che sapranno condurre come fari i nostri cittadini di domani”.

Dalle mani dei bambini sono stati donati libri che andranno ad arricchire la sezione dedicata all’infanzia della biblioteca Piervissani, che a breve sarà inaugurata.