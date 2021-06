Progetto Rete! ecco la rassegna teatrale per bambini. Al via il 1 luglio alla Rocca Flea

Pubblicità

Una mini rassegna teatrale per bambini è organizzata e promossa a Gualdo Tadino dall’Associazione di Promozione Sociale Educare alla Vita Buona, in collaborazione con l’amministrazione comunale. La manifestazione fa parte del Progetto RETE!, sostenuto dall’Impresa sociale Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile.

Tre gli appuntamenti dedicati ai più piccoli, tutti con ingresso gratuito e prenotazione obbligatoria, in osservanza delle normative anti-Covid:

Giovedì 1 Luglio 2021 , ore 21:30 – ROCCA FLEA: “Piccola Strega”

, ore 21:30 – ROCCA FLEA: “Piccola Strega” Giovedì 8 Luglio 2021 , ore 21:30 – ROCCA FLEA: “Il miracolo della mula”

, ore 21:30 – ROCCA FLEA: “Il miracolo della mula” Sabato 17 Luglio 2021, ore 21:30 – PIAZZA MAZZINI: “Una famiglia intera di Pinocchi”

Il primo spettacolo, “Piccola Strega”, è rivolto a bambini e bambine a partire dai 6 anni ed è una lettura a due voci di Giulia Zeetti e Alessandra Comparozzi con musica dal vivo di Gianfranco De Franco.

Due streghe, la grande e la piccola, il bambino cacciatore, l’orco e il gatto sono i personaggi di questo capolavoro di tensioneche non tralascia la magia del racconto fiabescoin un’andatura ricca di suggestioni e di sottile umorismo. Una fiaba scura in forma di teatro che indaga le grandi risorse di intelligenza e immaginazione dei bambini per uscire da situazioni difficili, aiutarsi, aiutare, crescere. Le voci narranti, attingendo alla tradizione del racconto orale, daranno vita a questo straordinaria storia di resilienza e coraggio adatta ai più piccoli che anche i grandi ameranno.

L’ingresso è gratuito ma con prenotazione obbligatoria e ritiro dei biglietti presso il Verde Soggiorno, sede del Centro Estivo GREST 2021, nei tre giorni precedenti ogni spettacolo, dalle ore 12 alle 13.30

In considerazione del numero limitato di posti, si invitano coloro che ritirano i biglietti ad assicurare la propria presenza o comunque di restituirli prima dello spettacolo, così da poterli rimettere a disposizione di altri interessati.