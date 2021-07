Fossato di Vico: al via il centro estivo

Pubblicità

Al via il campo estivo di Fossato di Vico presso la Scuola “Il Piccolo Principe” di Osteria del Gatto, organizzato in collaborazione con la Misericordia e la cooperativa ASAD, rivolto ai bambini e ai ragazzi dai 6 fino ai 14 anni.

La quota settimanale per i residenti o domiciliati sarà di € 25,00 (€ 22,00 e €19,00 per il secondo e terzo figlio) mentre €35,00 per i non residenti. Il centro, tra attività ludiche e laboratori, si svolgerà dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13.00 dal 5 luglio al 23 luglio, dal 2 agosto al 13 agosto, e dalle 8.00 alle 18.30 dal 26 al 30 luglio.

Per le modalità di iscrizione è possibile trovare la modulistica sul sito del comune di Fossato di Vico e su Facebook, nella pagina istituzionale dello stesso Comune.

È anche possibile contattare il numero 333 265 5628 per l’iscrizione e i numeri 0759149523 – 0759149528 – 0759149530 per un appuntamento o per maggiori informazioni.