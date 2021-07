Lions Club Gualdo Tadino, è Andrea Angeletti il nuovo presidente

Pubblicità

Si è svolta ieri sera presso il ristorante Da Clelia a Valsorda di Gualdo Tadino la XXXIV Charter Night e Passaggio della Campana del Lions Club Gualdo Tadino. Il nuovo presidente del sodalizio gualdese per l’anno lionistico 2020-2021 è Andrea Angeletti e succede a Francesco Bartelli, che ha guidato il club in questo difficile anno caratterizzato dal Covid-19.

“La pandemia ha messo in difficoltà anche la nostra associazione – ha detto il presidente uscente dopo i saluti agli ospiti ed alle autorità intervenute – che ha il suo fondamento nel contatto umano e nell’aiutare gli altri. Alcune attività storiche non è stato possibile farle, ma abbiamo cercato comunque di portare avanti il nostro impegno sociale. Con grande rammarico sono mancate le attività formative nelle scuole, come il corso BLSD, così come i vari screening alla colonna vertebrale, alla vista e quello della tiroide sul quale stavamo lavorando. Peccato, ma le riproporremo”.

Il Lions Club ha comunque partecipato agli impegni istituzionali. Ha donato 25 termoscanner all’Istituto Comprensivo “Storelli” e la segnaletica direzionale al Bambin Gesù, inoltre ha continuato ad aiutare chi era già in difficoltà prima della pandemia, rafforzando l’impegno con il Banco Alimentare.

“Quello che è mancato di più – ha spiegato Bartelli – è stato il vivere le conviviali nello spirito lionistico, ma l’augurio è che questa parentesi sia terminata per vivere in maniera più completa questa nuova annata”.

Durante la conviviale è stato consegnato il prestigioso riconoscimento Melvin Jones Fellow a Raffaele Fabbrizi per la particolare generosità e disponibilità individuale dimostrata negli anni di servizio. Infine, dopo l’ingresso dei due nuovi soci Alessandro Anemone e Riccardo Bazzucchini, i saluti del nuovo presidente Andrea Angeletti che ha presentato l’esecutivo che lo affiancherà in questo anno alla guida del club: “Siamo giovani, motivati ed entusiasti e abbiamo tanti progetti da realizzare. Ho avuto maestri straordinari ed ho fatto tesoro del loro esempio”. Questo l’esecutivo del Lions Club Gualdo Tadino 2020-2021: Presidente Andrea Angeletti, Vice Presidente Sissi Palmieri, Segretario Moira Viventi, Cerimoniere Natascia Parlanti, Tesoriere Barbara Ciaberna, Addetto alla comunicazione Sissi Palmieri, Telematico Angelo Mataloni.