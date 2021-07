Sagra del Cinema a Gualdo Tadino. Il via domani

Pubblicità

Prenderà il via domenica 4 luglio con Il libro della giungla, classico capolavoro Disney nella sua versione originale del 1967, ai giardini pubblici di Gualdo Tadino, la Sagra del Cinema 2021.

Dopo il successo dell’anno scorso, la rassegna cinematografica itinerante ideata dall’associazione perugina MenteGlocale, e promossa dal Comune di Gualdo Tadino in collaborazione con l’associazione Educare alla Vita Buona, tornerà questa estate per tre serate di cinema a ingresso gratuito.

Dopo il debutto per famiglie e bambini di tutte le età di domenica 4, le altre due serate in programma si terranno nella pineta di San Guido: domenica 18 luglio, alle 21.30, con Nell’anno del Signore, di Mario Monicelli, per celebrare Nino Manfredi a 100 anni dalla nascita, e venerdì 23 luglio, sempre alle 21.30, con la pluripremiata commedia francese Quasi amici.