Si impiglia col parapendio in una pianta. Intervengono i VVF

I Vigili del Fuoco del distaccamento di Gaifana sono intervenuti poco fa per in soccorso di un parapendista che era partito dal decollo sud del Monte Cucco, nel comune di Sigillo.

L’uomo era rimasto impigliato sulla cima di una pianta e, fortunatamente, nel farlo non si è ferito. Per il recupero è stata utilizzata una scala e tecniche SAF (speleo-alpinistiche-fluviali).