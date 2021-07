Istituto Casimiri, tante iniziative in programma per l’estate

Pubblicità

Numerose le iniziative messe in campo dall’Istituto “Casimiri” di Gualdo Tadino nell’ambito delle progettualità del Piano scuola estate.

Ha preso avvio nel mese di luglio il progetto Sport e montagna, che propone attività finalizzate alla valorizzazione dell’ambiente e del territorio attraverso trekking ed escursioni per favorire, attraverso le pratiche motorie e sportive, il recupero di quelle competenze socio-relazionali messe a dura prova dalla pandemia.

Per gli amanti del disegno e della grafica, il progetto Bella bag art promuove lo sviluppo della creatività e dello spirito di imprenditorialità attraverso attività di laboratorio in cui i partecipanti, guidati da docenti esperti e da un tutor, progettano la realizzazione di shopping bags personalizzate.

Nelle prossime settimane è previsto l’avvio del laboratorio Discovering Gualdo Tadino per la progettazione di itinerari turistici in lingua straniera, finalizzati alla promozione del nostro patrimonio storico, artistico e naturalistico.

Non poteva mancare, in occasione delle celebrazioni per il settimo centenario della morte di Dante Alighieri, l’omaggio del “Casimiri” al Sommo poeta attraverso il progetto Noi con Dante… E uscimmo a riveder le stelle, che prevede attività di approfondimento dell’opera dantesca e culminerà nella prima metà di settembre con una serata astronomica nell’osservatorio dell’istituto in Viale Don Bosco, durante la quale saranno interpretati passi del Paradiso.

Tutte le attività consentiranno agli studenti partecipanti di maturare competenze riconosciute come credito scolastico o spendibili nei PCTO (percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento).

Nel mese di settembre, infine, si svolgeranno numerose attività rivolte anche a coloro che si accingono a intraprendere il percorso della scuola superiore (Metodo di studio, Incontriamoci con il tedesco, Strumenti digitali per la didattica, Laboratorio STEM, Rinforzo matematico, Informatica e comunicazione, Crea amicizia), per offrire a tutti gli studenti strumenti e opportunità utili ed efficaci al conseguimento del successo formativo.