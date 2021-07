Pubblicità

Da domani 9 luglio sarà possibile inoltrare la propria candidatura per effettuare due tirocini nei settori turismo e cultura presso il Comune di Gualdo Tadino.

Il Comune di Gualdo Tadino seleziona infatti due addetti qualificati al front-office. Requisiti di partecipazione:

-Essere in stato di disoccupazione

-Età non inferiore a 18 anni

-Essere in possesso di diploma di Scuola Secondaria di II grado

Modalità di adesione: piattaforma dei Servizi Digitali di Arpal Umbria – sezione Servizi on line per i cittadini- Presentazione Candidatura Tirocinio Cultura e Turismo, come da link:

https://www.arpalumbria.it/servizi-online/servizi-online-persone/candidatura-tirocinio-cultura-turismo

Le domande dovranno essere presentate nel seguente arco temporale: dalle ore 12 del 09/07/2021 alle ore 14 del 28/07/2021.

Per maggiori informazioni visitare i siti del Comune di Gualdo Tadino (www.tadino.it) o di Arpal Umbria (www.arpalumbria.it) oppure telefonare all’Ufficio Cultura del Comune di Gualdo Tadino ai numeri: 075 9150259 – 9150291 .