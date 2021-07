“Libera, ma libera veramente”, il libro sulla storia di Radio Tadino. Sabato la presentazione

Pubblicità

Nel 1975 un operaio guadagnava mediamente 79 euro al mese, un caffè costava 6 centesimi, la benzina 15 centesimi al litro.

Nel 1975 nasceva Radio Tadino e la storia dell’emittente più longeva dell’Umbria è tutta in Libera, ma libera veramente, il libro di Marco Gubbini che racconta vicende, persone, programmi e iniziative che l’hanno caratterizzata nei suoi quasi cinque decenni di vita.

Una vita trascorsa nella libertà più assoluta, regalando informazione e musica, narrando le grandi avventure dello sport gualdese e umbro, ma anche indossando la veste di un vero e proprio servizio pubblico nei momenti di difficoltà del territorio, come ad esempio il terremoto del 1997.

L’opera è arricchita dalla prefazione della storica firma di Autosprint Mario Donnini, dalla postfazione del radiocronista di Radio Rai Manuel Codignoni (entrambi con trascorsi a Erreti), da un saggio storico del professor Gianni Paoletti e da un contributo del direttore responsabile di Radio Tadino Roberto Casaglia.

La presentazione del libro di Marco Gubbini, edito da EBS Print in collaborazione con Radio Tadino Editore, si terrà nella splendida cornice del parco della Rocca Flea di Gualdo Tadino, sabato 10 luglio alle ore 21.

Non sarà il classico evento letterario, ma un vero e proprio spettacolo, con interventi di personaggi che hanno fatto la storia dell’emittente e contributi musicali live della band acustica The Time Machine.

Nel rispetto delle attuali normative anti-Covid è necessario prenotarsi telefonando al numero 075.9142020 (ore ufficio) o mandando una email a info@radiotadino.it.

L’AUTORE – Marco Gubbini è nato e vive a Gualdo Tadino. È stato direttore artistico di Radio Tadino a metà degli anni ’80. Ideatore e curatore di programmi giornalistici per le emittenti televisive Rete 7 e TV23.

Conta esperienze come corrispondente di varie testate. È stato collaboratore dell’agenzia di stampa Infopress ed è autore di diversi racconti brevi. Da sempre appassionato di chitarra, ha suonato e suona in varie band.

Attualmente è direttore editoriale del portale di informazione online Gualdo News (www.gualdonews.it).