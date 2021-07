Gualdo Tadino, lunedì sospensione acqua in alcune vie per manutenzione

Pubblicità

A causa di lavori di manutenzione straordinaria sulla rete idrica di distribuzione, dalle ore 09 alle ore 13:00 di lunedì 12 luglio 2021 verrà sospesa l’erogazione idrica nelle seguenti vie del comune di Gualdo Tadino:

Viale Don Bosco (da Via Flaminia N. 3 fino all’incrocio con Viale dei Cappuccini)

Via Pericoli

Via Don Davide Berrettini

Si ricorda inoltre che al momento del ripristino del servizio, l’acqua potrebbe essere caratterizzata da piccoli fenomeni di torbidità o di opalescenza. In tal caso sarà sufficiente farla scorrere per breve tempo per eliminare l’inconveniente.