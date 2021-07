In edicola il numero di luglio de “Il Nuovo Serrasanta”

Pubblicità

E’ in edicola ed in distribuzione agli abbonati il numero di luglio de “Il Nuovo Serrasanta”.

In copertina una bella immagine di Daniele Amoni che ritrae la famiglia di Alisia, la giovane nostra concittadina cui la mamma Patrizia Parlanti ha dedicato il titolo del libro (“Per Alisia”) presentato il 5 giugno scorso. E all’interno è dedicato un adeguato spazio a questa pubblicazione molto toccante sul piano emotivo e ricca di spunti di riflessione per ognuno di noi.

La ricostruzione storica di Daniele Amoni mette a fuoco in questo numero la storia della sezione di Gualdo Tadino del tiro a segno; Beatrice Anderlini si occupa degli “Scorci gualdesi negli scatti di Tatiana Minelli”;

Maria Marini ha intervistato Anna Gambucci, l’ambasciatrice della nostra ceramica;

un’intervista di Riccardo Serroni a Mario Moriconi chiude la serie di servizi che hanno ridisegnato le tappe dell’azienda Tagina ceramiche.

il giovane studente Federico Pesciaioli ricorda la figura dell’artista gualdese Siro Storelli, non adeguatamente valutato fino ad ora per quello che ha saputo creare;

Vittorio Carini ci guida nella esplorazione della grotta dei “Tre Rospi”, scoperta dal Gruppo Speleo;

Luca Fazi rivive le fasi drammatiche del terremoto del ‘97/98 con la testimonianza degli ex giocatori del Gualdo Calcio Massimo Costantini, Davide Tedoldi, Stefano De Angelis.

Luciano Meccoli sottolinea i progetti della Pro Tadino per i prossimi mesi; ben sei pagine sono state dedicate all’Estate Gualdese con servizi di Giovanni Carlotti, Jessica Giacometti, Maria Marini, Alberto Cecconi. Poi le consuete rubriche del professor Antonio Pieretti (“Il problema dei licenziamenti”), Pierluigi Gioia (“La siccità incombe), il racconto di Ruggero Luzi, le poesie di Dante Siena, la pagina sportiva di Leonardo Bossi e una breve (perché arrivata con il giornale pronto per la stampa) sulla sentenza del Consiglio di Stato inerente il progetto Rocchetta e tutte le altre rubriche e notizie brevi.

Un giornale ricco di notizie, poesie, fotografie e, soprattutto, di approfondimenti inediti. Buona lettura.