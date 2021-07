Tirocini extracurriculari, il Comune di Sigillo seleziona un addetto alla Segreteria

Pubblicità

Il Comune di Sigillo seleziona n. 1 addetto qualificato alla Segreteria. Questi i requisiti di partecipazione :

-Essere in stato di disoccupazione

-Età non inferiore a 18 anni

-Essere in possesso di Diploma di Scuola Secondaria di II grado

Modalità di adesione: piattaforma dei Servizi Digitali di Arpal Umbria – sezione Servizi on line per i cittadini- Presentazione Candidatura Tirocinio Cultura e Turismo, come da link:

https://www.arpalumbria.it/servizi-online/servizi-online-persone/candidatura-tirocinio-cultura-turismo

Le domande dovranno essere presentate nel seguente arco temporale :

dalle ore 12,00 del giorno 09/07/2021 alle ore 14,00 del giorno 28/07/2021

Per maggiori informazioni visitare il sito di Arpal Umbria www.arpalumbria.it