L’ingegner Matteo Passeri è il nuovo presidente del Rotary Club di Gualdo Tadino. Il Passaggio della Campana con il past president Giovanni Perucchini è avvenuto lo scorso sabato nell’ambito della conviviale svoltasi presso il bellissimo scenario del Castello di Baccaresca.

Tra gli ospiti della serata il past governor Antonio Pieretti, l’assistente al governatore Emilia Nardi, il segretario distrettuale Roberto Tamburini, gli amici del Rotary Gubbio presidente Mauro Marchi e tesoriere Sandro Urbani, il presidente del Lions Club Gualdo Tadino Andrea Angeletti, i sindaci di Gualdo Tadino, Fossato di Vico e Valfabbrica Massimiliano Presciutti, Monia Ferracchiato e Enrico Bacoccoli.

Durante la serata si è tenuta la consegna delle spillette ai nuovi soci Andrea Farneti, Stefano Luzzi, Ettore Micheletti e Fabrizio Bisciaio, visto che la cerimonia di ingresso era già avvenuta nei mesi scorsi in una delle serate di incontri online. Altro momento significativo è stato la consegna dell’ambìto Premio Paul Harris ai soci del club Paolo Saverio Fiore e Carlo Giustiniani quale riconoscimento per l’ottimo lavoro Rotariano e professionale svolto in questi anni.

Particolarmente toccante è stata la consegna di una targa commemorativa che i soci hanno voluto dedicare al loro storico prefetto Elvio Fratini, recentemente scomparso, per aver onorato il motto del Rotary “Servire al di sopra di ogni interesse personale” come evidenziato anche nel sentito ricordo di Antonio Pieretti.

Sì è arrivati così al momento clou della serata con il Passaggio della Campana dove il presidente uscente, Giovanni Perucchini, nel suo discorso di ringraziamento ai soci, ha ripercorso l’anno rotariano appena concluso consegnando poi la spilletta ed il martelletto al nuovo presidente Matteo Passeri. Nel suo discorso introduttivo Passeri ha coinvolto tutti i presenti rimarcando quanto di buono fatto dai suoi predecessori ed illustrando poi i principali obiettivi per l’anno appena iniziato focalizzando l’attenzione sui giovani, il sociale, la salute, l’ambiente ed il sostegno all’economia locale.

Questo il consiglio direttivo 2021-2022: Matteo Passeri Presidente, Stefania Pecci Vice Presidente, Giovanni Perrucchini Past President, Giamila Riani Presidente Incoming, Manuele Pompei Segretario, Alberto Catanossi Tesoriere, Alfiero Albrigi Consigliere, Sergio Bravetti Consigliere, Paolo Fiore Consigliere, Angelo Fratini Consigliere, Carlo Giustiniani Consigliere, Antonio Pieretti Consigliere (Pdg), Stefano Teodori Consigliere, Paola Travaglia Consigliere, Lucio Giombini Prefetto