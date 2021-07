Sabato 17 al Parco della Rocca Flea si conclude la Rassegna Teatrale per Bambini

Pubblicità

Dopo i successi dei primi due spettacoli, si conclude sabato 17 luglio alle ore 21 presso lo splendido scenario del parco della Rocca Flea di Gualdo Tadino la Rassegna Teatrale per Bambini.

Sarà in scena lo spettacolo “Una famiglia intera di Pinocchi”. La storia di Pinocchio racconta della crescita e della scoperta del mondo, da parte dei figli e dei genitori. La storia si intreccia inoltre alle dinamiche di una famiglia d’arte: la performance è nata durante i mesi di lockdown, in cui gli attori Valerio Apice e Giulia Castellani hanno coinvolto i propri figli nella messa in scena e interpretazione di un classico della letteratura per l’infanzia. Raccontare storie si rivela un importante sostegno alla genitorialità sulla base delle relazioni affettive all’interno della famiglia.

Come per gli altri appuntamenti, lo spettacolo è offerto gratuitamente dall’associazione Educare alla Vita Buona grazie al Progetto RETE!, ma i posti sono limitati, per cui occorre prenotare e ritirare i biglietti presso il Verde Soggiorno Don Bosco, sede del Centro Estivo Grest-2021, nei tre giorni precedenti lo spettacolo. L’evento è in collaborazione con la cooperativa sociale FARE di Assisi e il Comune di Gualdo Tadino.