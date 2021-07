Dal 15 luglio l’Umbria torna a somministrare le prime dosi di vaccino

Pubblicità

A partire dal 15 luglio ripartirà in Umbria la somministrazione delle prime dosi di vaccino: lo rende noto il commissario per l’emergenza covid, Massimo D’Angelo, spiegando che in questi giorni sarà somministrata la prima dose di vaccino ai soggetti di età compresa tra 59 e 30 anni, circa 16 mila, già prenotati e a coloro, sempre di questa fascia di età, che avevano chiesto di spostare la data per la somministrazione della prima dose.

Parallelamente entro il fine settimana incominceranno a ricevere i primi sms con la prenotazione della vaccinazione i 29.686 under 30 che avevano dato la preadesione. I giovani sotto i 30 anni saranno vaccinati con vaccino Moderna dalla prossima settimana insieme ai 16.836 ragazzi di età compresa tra i 12 ai 19 anni che riceveranno sempre a partire dalla stessa data il vaccino Pfizer.

Il ciclo vaccinale avrà quindi la seguente articolazione:

Le classi di età 12-59 anni (coorti 2009 – 1962) riceveranno il vaccino Pfizer con la seconda dose a 28 giorni estensibile fino a 42 su richiesta del cittadino per esigenze specifiche.

Il vaccino Moderna potrà essere somministrato alle classi di età tra 18 e 59 anni (coorti 2003-1962) con seconda dose a 28 giorni sempre estensibile fino a 42 giorni su richiesta.

Astrazeneca andrà agli over 60 (coorti a partire dal 1961 esclusa categoria 1) con seconda dose a 63 giorni estensibile fino a 84, J&J gli over 60.

Per quanto riguarda lo spostamento delle seconde dosi, tutti coloro che hanno già fatto richiesta di spostamento scegliendo una data per la seconda dose entro il 21 luglio, hanno ricevuto o un sms con un nuovo appuntamento nei tempi indicati o un sms per prenotare direttamente la seconda dose tramite il portale, mentre coloro che hanno richiesto lo spostamento scegliendo una data per la seconda dose oltre il 21 luglio, riceveranno dopo il 15 luglio un sms per spostare la seconda dose direttamente con il sistema di prenotazione.

Per le nuove richieste a partire dal 19 luglio sul portale regionale sarà inserita una procedura che consentirà al soggetto di accedere al sistema e spostare la seconda dose in una data compatibile con l’arco temporale previsto dal vaccino in funzione delle disponibilità.

Anche i turisti presenti in Umbria potranno richiedere, collegandosi al portale regionale dedicato, la somministrazione della seconda dose per motivi eccezionali e qualora si permanga per un periodo tra i 10 e 15 giorni.