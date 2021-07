Centro Riabilitazione Cardiopatici, grazie all’Anaca lavorerà a pieno regime anche in estate

Pubblicità

La dottoressa Sara Mandorla, cardiologa e già primario del reparto di Cardiologia dell’ospedale di Branca attualmente in pensione, fino all’11 agosto sarà medico responsabile del Centro di Riabilitazione e Prevenzione di Gualdo Tadino. La mansione sarà svolta in forma di volontariato.

La proposta, formulata dall’Anaca per ovviare alla situazione di emergenza che si era presentata nel Centro a causa di ferie già programmate, è stata accolta positivamente dalla direzione sanitaria una volta sentiti gli organi superiori e il primario della Cardiologia degli ospedali di Branca e Città di Castello, considerato che già esiste un rapporto di collaborazione tra l’Anaca e l’azienda. Ciò permetterà di non ridimensionare il servizio a scapito dei numerosi cardiopatici già in lista di attesa. Quindi, grazie all’iniziativa dell’associazione, il Centro continuerà a lavorare a pieno regime fino alla chiusura estiva.

L’Anaca si è detta soddisfatta di poter dare un valido sostegno ai propri utenti cardiopatici e ha ringraziato la dottoressa Sara Mandorla per la disponibilità e l’attaccamento dimostrato verso l’associazione e il Centro di Riabilitazione e Prevenzione di Gualdo Tadino.