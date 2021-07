Coronavirus, impennata di nuovi contagi in Umbria. A Gualdo Tadino 2 nuovi casi

Pubblicità

Casi di coronavirus quasi triplicati in un giorno in Umbria. Dai 20 rilevati giovedì si è passati ai 56 riportati nel bollettino di venerdì. Il dato è emerso in seguito a 1.386 tamponi e 2.779 test antigenici, con un tasso di positività del 4 per cento sui molecolari e dell’1,3 per cento complessivo, più del doppio rispetto al giorno prima.

11 i guariti e nessun decesso. Migliora la situazione negli ospedali che al momento accolgono 5 ricoverati (3 in meno rispetto al giorno precedente) di cui uno si trova in terapia intensiva.

Risalgono così gli attualmente positivi, che al momento in Umbria sono 662, ben 45 in più rispetto al giorno precedente. Con gli attualmente positivi in salita e ora 662, 45 in più.

A Gualdo Tadino, dopo 18 giorni in cui era rimasta Covid-free, si sono registrati 2 nuovi casi. Lo ha comunicato il sindaco Massimiliano Presciutti.