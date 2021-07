Meteo, rinviati due spettacoli alla Rocca Flea. La Palestra Digitale in taverna

Pubblicità

Le condizioni meteo non favorevoli di questo fine settimana hanno portato ad alcune variazioni nel calendario dell’Estate Gualdese.

Lo spettacolo “Questioni di cuore” con Lella Costa alla Rocca Flea è rinviato a lunedì 9 Agosto alle ore 21 sempre presso il parco della Rocca Flea. I biglietti acquistati restano validi per la nuova data, così come le prenotazioni telefoniche (salvo disdetta). E’ previsto il rimborso del titolo acquistato se vi è impossibilità a partecipare allo spettacolo nella nuova data. Il Rimborso può essere richiesto tramite il botteghino regionale del Teatro stabile dell’Umbria: www.teatrostabile.umbria.it/tickets . Per altre info e nuove prenotazioni e/o disdette si può fare riferimento ai seguenti numeri: Teatro stabile dell’Umbria: 075575421 – Museo Civico Rocca Flea: 075916078

Anche il terzo spettacolo della Rassegna Teatrale per Bambini “Una famiglia intera di Pinocchi”, a cura dell’Associazione Educare alla Vita Buona e realizzato nell’ambito del Progetto RETE!, è rinviato a martedì 10 agosto, sempre alle ore 21 e sempre nel parco della Rocca Flea.

La Palestra Digitale, Una giornata dedicata alla fabbricazione digitale si terrà il 17 luglio dalle ore 15 nel centro storico di Gualdo Tadino, coinvolgendo appassionati del territorio che porteranno le proprie attrezzature e le realizzazioni sviluppate nel tempo.