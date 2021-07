“Nell’anno del Signore”, la Sagra del Cinema a Gualdo Tadino celebra Nino Manfredi

Pubblicità

Domenica 18 luglio torna la Sagra del Cinema a Gualdo Tadino. Sarà infatti la splendida cornice panoramica della Terrazza di San Guido ad ospitare alle 21.30 la proiezione – ad ingresso gratuito – del classico di Luigi Magni Nell’anno del Signore, per celebrare Nino Manfredi a cento anni dalla nascita.

“Nella Roma del 1825, sotto papa Leone XII, cardinali e sbirri opprimono il popolo all’ombra della ghigliottina sulla quale finiscono i carbonari romagnoli. Sotto la statua di Pasquino – scrive nella recensione del film il Morandini – nottetempo vengono appesi feroci epigrammi satirici. ‘Romano de Roma’ – che l’ha scritto da solo – con un’accanita vocazione anticlericale, Magni traccia con sarcasmo beffardo una spiritosa cronaca di avvenimenti prerisorgimentali che i libri di scuola ignorano. Attori da applauso”.

L’edizione gualdese della Sagra del Cinema on the road – rassegna cinematografica itinerante ideata dall’associazione perugina MenteGlocale e promossa dal Comune di Gualdo Tadino in collaborazione con l’associazione Educare alla Vita Buona – si concluderà venerdì 23 luglio, sempre alle 21.30 e sempre nella Terrazza di San Guido, con la pluripremiata commedia francese Quasi amici.

Info, contatti e programma in aggiornamento: www.sagradelcinema.it