Fossato di Vico: ammodernato il parco auto

L’Amministrazione Comunale di Fossato di Vico ha deciso di incrementare il proprio parco macchine. Di fronte alla sede del Palazzo Comunale, il Sindaco Monia Ferracchiato ha consegnato le chiavi della nuova autovettura della Polizia Locale al Comandante Gianluca Bertoldi. Il veicolo è stato allestito come un ufficio mobile, dotato delle strumentazioni necessarie per rendere gli interventi più efficaci ed immediati.

Dal 1 luglio, tutte le sere, e per tutto il periodo estivo, è stato attivato il servizio di pattuglia del territorio fino alle ore 24:00. Per necessità è anche infatti possibile chiamare allo 075910443. È stata inoltre acquistata una spazzatrice, la quale permetterà agli operatori comunali di svolgere le attività di pulizia delle strade in modo più veloce ed efficiente. Questa nuova spazzatrice, ricorda l’assessore a Lavori Pubblici, Patrimonio e Manutenzione Luca Crippa, è un acquisto importante per migliorare il decoro e la pulizia del nostro Comune, garantendo maggiore efficienza e tempistiche ridotte per la pulizia delle strade durante tutto il corso dell’anno.