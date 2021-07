Ecco Cip Young, il concorso per idee del Coworking Sassuolo

Pubblicità

Il Coworking Sassuolo, gestito dalla Cooperativa Sociale Asad nell’ambito del Progetto WellTree, intende consentire ai giovani della fascia appenninica di esprimere il proprio talento e realizzare i propri sogni.

È qusto lo scopo per cui è stato indetto il Concorso Idee e Progetti Cip Young, che vuole selezionare le tre migliori idee progettuali proposte dai giovani del territorio finalizzate alla sua valorizzazione e al suo sviluppo, sotto vari punti di vista: turismo, ambiente, servizi locali alle persone, sviluppo di prototipi, ecc.

Le idee migliori potranno ricevere un contributo massimo di € 3.000 per la loro realizzazione, oltre al supporto degli operatori e dei professionisti collegati al Coworking Sassuolo, nonché fruire gratuitamente delle risorse disponibili presso gli spazi in Loc. Sassuolo a Gualdo Tadino. Le domande dovranno pervenire entro il 31 agosto 2021 e i progetti si dovranno concludere entro il 28 febbraio 2022. Per accedere al bando clicca qui. Per accedere alla domanda clicca qui. Per qualsiasi tipo di informazioni si possono chiamare i numeri 342.5490109 o 075.9978434.