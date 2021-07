L’Istituto Tecnico Industriale di Nocera alla “Palestra Artigianato Digitale”

Pubblicità

Anche se la scuola è chiusa per le vacanze estive, l’Istituto Tecnico Industriale Elettrotecnico di Nocera Umbra è stato presente, con il proprio stand, alla prima edizione della “Palestra Artigianato Digitale”, evento organizzato a Gualdo Tadino il 17 luglio scorso.

Nell’occasione hanno partecipato privati, aziende e, nella sezione dedicata all’ elettronica e programmazione open con piattaforma hardware “Arduino”, anche l’ITI nocerino, con i professori dell’istituto Maurizio Zampogna, Claudio Parlanti, Luca Muzi e lo studente Francesco Cambiotti della classe 2^.

“E’ stato possibile vedere da vicino, imparare a utilizzare macchinari e attrezzature tecnologiche applicate all’analisi, alla prototipazione la realizzazione fisica del prototipo, a partire da una definizione matematica tridimensionale dell’oggetto (CAD) e alla produzione digitale, come stampanti 3D, frese CNC, Robotica e Automazione e altre piccole macchine a controllo numerico, alcune gestite con Arduino, ha detto lo studente.

“Il nostro Istituto Tecnico ha avuto la possibilità di mostrare le proprie eccellenze nel settore della progettazione e stampa con stampante 3D, stampando vari particolari tecnici, tra i quali una turbina Pelton, già stampata da un alunno per l’assemblaggio di un plastico centrale idroelettrica per l’esame di Stato – ha commentato il professor Parlanti – Riguardo open con piattaforma hardware “Arduino” abbiamo portato l’applicazione svolta dai ragazzi, la gestione e il comando di un nastro trasportatore; per la programmazione di macchinari industriali in particolare abbiamo esposto una postazione di programmazione e simulazione industriale per PLC Siemens S7-200 e elettropneumatica Festo”.







“Molti visitatori curiosi – ha sottolineato il professor Maurizio Zampogna – si sono cimentati, insieme ai docenti e all’alunno presenti, in esercitazioni semplici con la relativa simulazione pratica. E’ stato poi mostrato il nuovo e più avanzato programma TIA PORTAL Siemens per l’ultima generazione di PLC Siemens S7-1200, che è stato installato nel laboratorio dell’Istituto di Robotica e Automazione. Sono stati mostrati anche i programmi e i simulatori utilizzati dai nostri studenti nella frequenza del Corso COMAU, che ha dato la possibilità a 26 studenti di diventare esperti di robotica, acquisendo l’attestato di frequenza del corso Patentino della Robotica | Uso e Programmazione per Robot Industriali Comau famiglia C5G.”