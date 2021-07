Covid-19 e Green Pass, ecco cosa cambia dal 5 agosto. Zone colorate: non conteranno i contagi

Pubblicità

Tampone negativo enro le 48 ore, almeno una dose di vaccino o certificazione di fine malattia nei sei mesi precedenti. Questi i requisiti per accedere, a partire dal prossimo 5 agosto, a spettacoli all’aperto, eventi, competizioni sportive, bar e ristoranti se la consumazione avviene all’interno, piscine, palestre, fiere, concorsi, cinema e teatri, centri termali, sale da gioco e parchi divertimento.

Tutto questo sulla base delle anticipazioni confermate nella conferenza stampa del Consiglio dei Ministri.

Cambiano anche i criteri di valutazione del rischio secondo i quali potranno rientrare in vigore i colori nelle varie regioni: non ci si baserà più sui contagi, ma sulla percentuale di posti letto occupati e delle terapie intensive.

Zona Gialla: 10% terapie intensive e 15% di ospedalizzazioni;

Zona Arancione: 20% terapie intensive e 30% di ospedalizzazioni;

Zona Rossa: 30% di terapie intensive e 40% di ospedalizzazioni.

COME OTTENERE IL GREEN PASS – il modo meno “tecnologico” è quello di recarsi presso il medico di famiglia presentando la tessera sanitaria. In questo modo la certificazione verrà stampata in formato cartaceo.

Altri modi sono:

– Sul sito dgc.gov.it tramite SPID o carta d’identità elettronica o tessera sanitaria, più numero identificativo AUTHCODE (inviato via SMS o mail al recapito comunicato quando si è fatto il vaccino o il test negativo o guarigione);

– tramite l’App Immuni, nella sezione “EU Digital Covid Certificate” con i dati della tessera sanitaria. In questo modo il QR Code viene mostrato a video e salvato nello smartphone o tablet;

– tramite l’App IO. Non serve alcuna richiesta: gli utenti ricevono una notifica quando c’è una certificazione che li riguarda.