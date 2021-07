Fossato di Vico: inaugurata Piazza Saint Ambroix

Pubblicità

Riaperta alla cittadinanza Piazza Saint Ambroix, a Fossato di Vico. All’inaugurazione, insieme al sindaco Monia Ferracchiato e all’assessore ai lavori pubblici Luca Crippa, anche il vicepresidente della regione Umbria Roberto Morroni, che si è complimentato per l’ottimo esempio di qualificazione urbana, da prendere ad esempio.

I lavori, che si inseriscono nel più ampio progetto di riassetto della frazione di Osteria del Gatto, hanno interessato la fontana, l’installazione della pubblica illuminazione, assente in più punti o inefficiente, la delimitazione del parco lato fosso, così da mettere in sicurezza il luogo, la creazione di spazi predisposti per eventi, ma anche l’installazione di giochi realizzati con materiali innovativi e logiche stimolanti ed educative. Gli accessi sono stati resi più agevoli e sono stati eliminati gli ostacoli che non permettevano ai mezzi di soccorso e di manutenzione di accedere facilmente alla piazza, e quindi le preesistenti barriere architettoniche. Il progetto, per un ammontare di € 284.000, è stato realizzato attraverso un bando del GAL, tramite fondi regionali, nello specifico relativi al “programma di riqualificazione e decoro urbano del verde pubblico, ovvero spazi pubblici all’aperto dedicati al gioco dei bambini”, e quindi risorse dell’Ente.

L’amministrazione auspica che i lavori di ammodernamento rendano la zona anche più attrattiva a livello commerciale, stimolando l’apertura di ulteriori attività. I nuovissimi spazi saranno però subito protagonisti: il prossimo giovedì 29 luglio infatti, la piazza ospiterà la cantante Gaia, vincitrice della XIX edizione di Amici di Maria de Filippi, nell’ambito della manifestazione Festival di Suoni Controvento.